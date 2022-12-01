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Hatay'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

AA

Hatay'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Gökdere Mahallesi'nde 27 AET 249 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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