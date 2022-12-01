Hatay'da "kış lastiği" denetimi yapıldı

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HATAY (AA) - Hatay'da, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antakya Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, otobüslerde kış lastiği olup olmadığı kontrol edildi.

Uygulamada, otobüslerin lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler, ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.



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