Hatay’da hamamda çıkan yangın hasara yol açtı

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HATAY (AA) - Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir hamamda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uzun Çarşı'da bulunan bir hamamın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tahta parçaları ve talaşların olduğu depodaki yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.











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