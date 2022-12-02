Dörtyol'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Dörtyol ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Kenan B. (39) ile Raşit A. (36) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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