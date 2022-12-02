Hatay'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

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HATAY (AA) - Dörtyol ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla halı saha turnuvası gerçekleştirildi.

Dörtyol Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Sıdkı Arslan, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen turnuvada çocukların güzel bir gün geçirdiğini söyledi.



Turnuvanın sonunda oyunculara günün anısına madalya verildi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinliğe, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ile İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Selçuk Kayhan da katıldı.



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