Hatay'da çıkan tartışmada bir kişi öldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol içesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Ali Ungan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahallesi'nde Ali Ungan (58) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Ungan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dörtyol Hastanesine kaldırılan Ungan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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