Hataylı sanatçı down sendromlu çocukların mutluluğunu fotoğraflara yansıtıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde fotoğraf sanatçısı Fatma Akar, mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin down sendromlu çocuklarının fotoğraflarını ücret almaksızın çekiyor.

Akar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki stüdyosunda fine art tekniği kullanılarak oluşturduğu birbirinden renkli portre fotoğraflarla down sendromlu çocukların hayatına dokunuyor.

Stüdyosunda ağırladığı ailelerle yakından ilgilenen Akar, down sendromlu çocukları çektiği birbirinden farklı portre fotoğraflarla mutlu ediyor.

-"Her çocuğun güzel bir fotoğraf karesine ihtiyacı var"

Fotoğraf sanatçısı Fatma Akar, AA muhabirine, özel çocukların hayatında fotoğraf kareleriyle yer almak istediğini söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır bebek ve çocuk fotoğrafları çektiğini anlatan Akar, özel çocuklarla ilgili de farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti.



Özel çocuklarla oyun oynayarak fotoğraflarını çektiğini aktaran Akar, "Her çocuğun güzel bir fotoğraf karesine ihtiyacı var. Çekim yaparken stüdyo ortamının rahat ve güvenli olmasını sağlıyorum, Sıkmadan, telaşlandırmadan çocukların çekimini yapıyorum." diye konuştu.

Akar, çekimlerinde ailelerden herhangi bir ücret talep etmediğini söyledi.



Down sendromlu 6 yaşındaki Eymen'in annesi Pınar Ekşi de fotoğraf çekimlerinin oğlunu çok mutlu ettiğini dile getirdi.



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