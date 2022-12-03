Hatay'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ve Reyhanlı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinler gerçekleştirildi.
Samandağ Alil ve Acizleri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedia Can, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Dernek Başkanı Can, burada yaptığı açıklamada engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Samandağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uzay Fırıncı ve dernek üyeleri katıldı.
Reyhanlı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Yahya Basık Rehabilitasyon Merkezi ve Mavi Köşk Anaokulu öğrencileri "Engelsiz Dünya İçin El Ele" adlı etkinlikte bir araya geldi.
Öğrenciler etkinlikte öğretmenleriyle birlikte kek yaptı, yüz boyama oyunuyla eğlenceli vakit geçirdi.