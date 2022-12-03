Hatay'da çamaşır makinesine uyuşturucu ve silah gizleyen zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde çamaşır makinesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Zülüflühan Mahallesi'nde H.H'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler adreste yaptığı aramada, çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş 427,53 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız silah, 26 fişek ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi H.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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