Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 477 kök skank bitkisi ve 313 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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