Atakaş Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda oyuncular, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.





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