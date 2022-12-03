Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Şeyhmus Melek, Hasan Ok

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 8, Ayşe Cora 3, Büşra Akgün 6, Prints 25, Gizem Başaran Turan 7, Prince 22, Gatling 9

OGM Ormanspor: Kübra Erat 15, Williams 10, Sera Özelçi, Ceren Gökdemir, Damla Gezgin 14, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek, Gray 25, Nazlı Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 20-12

Devre: 37-32

3. Periyot: 61-50

Beş faulle oyundan çıkan: 22.25 Gatling (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)





HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında OGM Ormanspor'u 80-68 yendi.

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