Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Şeyhmus Melek, Hasan Ok
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 8, Ayşe Cora 3, Büşra Akgün 6, Prints 25, Gizem Başaran Turan 7, Prince 22, Gatling 9
OGM Ormanspor: Kübra Erat 15, Williams 10, Sera Özelçi, Ceren Gökdemir, Damla Gezgin 14, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek, Gray 25, Nazlı Bircan Gökdemir 4
1. Periyot: 20-12
Devre: 37-32
3. Periyot: 61-50
Beş faulle oyundan çıkan: 22.25 Gatling (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)
HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında OGM Ormanspor'u 80-68 yendi.