Hatay merkezli 2 ilde DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 ve Mersin'de 2 olmak üzere 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 9 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 flash bellek, 2 çadır, 4 kampet ve sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, Yayladağı ilçesi kırsal alanda bir noktada zulalanmış vaziyette 3 ruhsatsız tabanca, 146 fişek, dürbün, 5 uyku tulumu, top sargı bezi, 5 enjektör, 2 bıçak, 2 pense ve yaşamsal malzemeler bulundu.





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