Hatay'da av koruma ve kontrol görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde, izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol görevlisinin hayatını kaybetmesi, bir görevlinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçenin Ballıöz Mahallesi kırsalında 11 Eylül'de izinsiz avlanan kişilerin, denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol görevlilerine tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Ali Koşar'ın hayatını kaybetmesi ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'nın da yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen A.Ö, A.Y. ve D.A. gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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