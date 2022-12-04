Hatay'da eski hastane binasının yıkımı sırasında çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yıkım işlemleri yapılan eski hastane binasındaki yakıt tankında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Gültepe Mahallesi'ndeki yıkım işlemi yapılan binadaki yakıt tankının söküm işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



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