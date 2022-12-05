Hatay'da çatıdan düşen tesisatçı hayatını kaybetti

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde su deposu tamiri için çıktığı 6 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı hayatını kaybetti.

Özerli Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında su deposu tesisatını tamir eden Lokman Aslan (47), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aslan'ı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Lokman Aslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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