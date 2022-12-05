Hassa'da kapalı pazar yeri hizmete girdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hassa Belediyesince yaptırılan kapalı pazar yeri törenle açıldı.



Belediyenin Yeni Mahalle'de inşa ettiği pazar yerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çalışmanın esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.



Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara devam edeceklerini belirtti.



Açılışın ardından Yayman, Karataş, İlçe Kaymakamı Osman Acar ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, sohbet ettikleri esnafa çiçek dağıttı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.