Hatay'da "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" etkinliği düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan bir grup üniversiteli gencin Altınçağ Hürriyet İlkokulunda düzenlediği etkinlikte gönüllüler çocuklarla oyunlar oynadı.



Gönüllülerle boyama etkinliği de yapan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Okul müdürü Gülsezen Özen Soylu, etkinliği düzenleyen gençlere teşekkür etti.



Gönüllü gençlerden Esra Kırıcı da bu etkinliğe katılıp, çocuklarla vakit geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



































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