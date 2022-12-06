Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde tarladan 2 ton zeytin çalan 3 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıcı Mahallesi'ndeki bir tarladan 2 ton zeytin çaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların eşkal ve saklandığı adresi tespit eden güvenlik güçleri, operasyonla H.S, E.B. ve F.B'yi çaldıkları 2 ton zeytinle gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan zeytinler sahibine teslim edildi.

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