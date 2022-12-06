Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde tarladan 2 ton zeytin çalan 3 zanlı tutuklandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıcı Mahallesi'ndeki bir tarladan 2 ton zeytin çaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların eşkal ve saklandığı adresi tespit eden güvenlik güçleri, operasyonla H.S, E.B. ve F.B'yi çaldıkları 2 ton zeytinle gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan zeytinler sahibine teslim edildi.