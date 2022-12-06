Büyükelçilerden İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya ziyaret

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HATAY (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Estonya, Litvanya ve Letonya'nın Ankara büyükelçileri, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya ziyarette bulundu.

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri ilçede Tosyalı'yı ziyaret etti.

Tosyalı, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şube Başkanı Ali Özyurt da yer aldı.

Tosyalı, sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake'yi makamında ağırladı.

Büyükelçi Flake, misafirperverliğinden dolayı Tosyalı'ya teşekkür etti.



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