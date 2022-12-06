Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çarpışan iki otomobilde hasar oluştu.



F.C.Ö. (22) idaresindeki 31 YP 343 plakalı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'nde A.R'nin (30) kullandığı 31 AHC 417 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.



Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobiller caddeden kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.