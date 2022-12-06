Büyükelçilerden, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a ziyaret

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HATAY (AA) - Litvanya, Letonya ve Estonya Ankara büyükelçileri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Savaş, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve Estonya Ankara Büyükelçisi Annely Kolk'u Antakya EXPO Alanı'ndaki çalışma ofisinde ağırladı.

Savaş, ziyarette misafirlerine Hatay'ın tarihi ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Başkan Savaş, konuklarına Hatay'a özgü çeşitli hediyeler vererek günün anısına fotoğraf çektirdi.



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