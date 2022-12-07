ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti

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HATAY (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve eşi Cheryl Flake, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Savaş, misafirlerini Antakya EXPO Alanı'ndaki çalışma ofisinde ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, "Ülkemizin ve şehrimizin faydasına çalışmaya gayret gösteriyoruz. Öyle olunca insanlar size politik gözle bakmıyor. Hatay'ın menfaatleri neyse onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Flake de Hatay'da Suriyeli sığınmacılar konusundaki çalışmaları takdir ettiklerini belirtti.

Başkan Savaş, ziyaret sonunda Flake'ye kente özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

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