Kocaeli'nde evinde ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi Hatay'da defnedildi

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HATAY (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Beyza Sarı'nın cenazesi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Arkadaşı tarafından evinde ölü bulunan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Sarı'nın (22) cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hacılar Mahallesi'ne getirildi.

Genç kızın cenazesi, mahalle meydanında kılınan namazın ardından Hacılar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmit ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde yaşayan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Beyza Sarı'nın dün hareketsiz olduğunu gören ev arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Sağlık ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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