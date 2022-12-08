Hatay'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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HATAY (AA) - Hatay'da, bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, kasım ayında kurallara uymayan sürücülerin karıştığı bazı kazalar yer alıyor.

"Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaşılan görüntülerde, kavşakta bir otomobilin motosikletliye çarpma anı bulunuyor.

Bir diğer görüntüde ise kavşakta bulunan bir otomobilin şerit değiştirmesiyle beraber yanından geçmekte olan motosikletli kuryeye çarpması yer alıyor.

KGYS kamerasına, ambulansın otomobile çarpması da yansıyor.



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