Hatay'da 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "silahlı yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 12 ayrı dosyadan hakkında 20 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 28 bin lira cezası bulunan firari hükümlü Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün Atatürk Caddesi'nde bir adreste bulunduğunu belirleyen polis, düzenlenen operasyonla Y.K'yi yakaladı.

Y.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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