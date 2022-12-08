İskenderun'da otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoban girişinde ihbar üzerine bir otomobili durdurup narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Araç içerisinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulan polis, araçtaki M.R. ve H.T'yi gözaltına aldı.



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