Yayladağı'nda kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Yayladağı ilçesinde, iş yerinde kaçak tütün, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün doldurma makinesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde S.B'ye ait iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramada, 120 bin 800 boş makaron, 4 bin sarılmış makaron, 2 sigara sarma makinası, 108 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi S.B. gözaltına alındı.



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