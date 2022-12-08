Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde denetim yaptı.

Denetimde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza kesildi.

Polis, adresteki oyun kağıtlarına el koydu.

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