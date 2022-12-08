Nakliye için aldığı 180 çamaşır makinesini teslim etmeyen tır şoförü yakalandı

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HATAY (AA) - Mersin'den yüklediği 180 çamaşır makinesini belirtilen adrese teslim etmeyen tır şoförü, Hatay'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'deki bir firma aldığı 180 çamaşır makinesi siparişi için nakliye firmasıyla anlaştı.

Mersin'den yüklenen çamaşır makinelerinin sipariş adresine ulaşmadığını öğrenen firma, durumu polise bildirdi.

Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarından, Hatay'ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde bir depoya makinelerin indirildiği belirlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depoya düzenledikleri operasyonla çamaşır makinelerini buldu.

Tır şoförü H.Ö. gözaltına alındı.

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