Hatay'da atıl durumdaki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde atıl haldeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelburç Mahallesinde kullanılmayan bir strafor fabrikasında, atıl haldeki malzemelerin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.









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