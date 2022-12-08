Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Küçükdalyan Mahallesi Akasya Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle apartman dairesinde hasar oluştu.





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