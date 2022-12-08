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İskenderun Kaymakamı Demiryürek'ten Amanos Dağları'nda inceleme

AA

İskenderun Kaymakamı Demiryürek'ten Amanos Dağları'nda inceleme

HATAY (AA) - İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Amanos Dağları'nda incelemede bulundu.

Demiryürek, kent sınırları içerisinde kalan terör ve asayiş açısından kritik öneme sahip noktaları inceledi.

Kaymakam Demiryürek'e incelemelerinde Hatay İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Saygılı ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım da eşlik etti.

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