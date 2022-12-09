Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin bulunduğu adresi tespit etti.

Antakya'daki adresinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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