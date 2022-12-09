Samandağ'da insan haklarıyla ilgili konferans verildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.



Sıdıka Bedia Kara İlkokulu Konferans Salonu'nda okulun öğrenci velililerine yönelik düzenlenen konferansa Hatay Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Merve Eryılmaz, konuşmacı olarak katıldı.



Eryılmaz, aile içi iletişim becerileri, teknoloji bağımlılığı, çocuk istismarı, siber zorbalık ve insan hakları konularında bilgiler verdi.



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