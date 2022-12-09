Hatay'da engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asker olmak isteyen engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.
Fidanlık Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli Mehmet Can Duyar (22), hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirmek için ailesiyle Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.
İsteği kabul edilen engelli genç, askerlik vazifesini yerine getirmesi için İlçe Jandarma Komutanlığına çağrıldı.
Nizamiyede kaydını yaptıran Duyar, daha sonra askeri üniformasını giydi.
Duyar, temsili askerlik eğitiminin ardından Türk bayrağı üzerine elini koyarak yemin etti.
Terhis belgesini İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdoğan Çelik'in elinden alan Duyar, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.