Hatayspor, Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığına yer verilen açıklamada, "Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.