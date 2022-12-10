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Kaymakam Demiryürek ve Başkan Tosyalı, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

AA

Kaymakam Demiryürek ve Başkan Tosyalı, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

HATAY (AA) - İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kaymakam Demiryürek, bir restorandaki kahvaltı programında, en büyük insan hakkı ihlalinin terörle can almak olduğunu söyledi.

Ülkenin on yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğinin altını çizen Demiryürek, bu örgütlerin hain ve kalleş olduğunu belirtti.

Terör örgütlerinin sosyal hayatın her alanında günlük yaşantısını sürdüren masum insanları hedef aldığını aktaran Demiryürek, "En son İstanbul'da Taksim örneğinde olduğu gibi üç yaşındaki Ecrin yavruya kıyan bir örgüt ve örgütlerle karşı karşıyayız." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da günün anlam ve önemine değindi.

İnsan haklarına özgü değerlerin korunup geliştirilmesi için belediye olarak tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Tosyalı, şehit ve gazi ailelerine de her zaman sahip çıktıklarını kaydetti.

Programa, İskenderun Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fevzi Mercanoğlu ve İskenderun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Neşet Turhan da katıldı.

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