Hatay'da 160 kişi hafızlık eğitimini tamamladı

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HATAY (AA) - Hatay'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 160 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, Kur'an'dan sureler okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, törende yaptığı konuşmada, Kur'an'ın insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran, huzur vesilesi bir kitap olduğunu söyledi.

Hafızların Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ettiklerini anlatan Şahin, "İnsanlık ve ümmeti Muhammed adına o sorumluluğu bizim üzerimizden alan işte bu kıymetli hafızlarımızdır. Onları canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Şahin, Türkiye'de 70'li yıllardan beri yapılan hafızlık sınavlarında belge alıp kendini hafız diye tescillendirenlerin sayısının 200 bine yaklaştığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu sene ise daha özel bir durum var. Türkiye tarihinde ilk defa 12 binli rakamlarla bu sene hafızlarımız icazetlerini aldılar. Bu seneki hafızlık icazetini alanların sayısı en yüksek rakamdır. Allah'a hamdolsun. Diyanet İşleri Başkanlığımız artık 4-6 yaşlardan başlayarak ölünceye kadar herkese Kur'an hizmeti sunuyor. Camilerimizde, kurslarımızda ve istendiği zaman devletin her kurumunda sınıflar açmak suretiyle isteyen herkese Kur'an öğretiyoruz. Artık Kur'an okumayı bilmeyen kalmasın."

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili de hafızlık belgesi almaya hak kazanan gençleri ve onları yetiştiren ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından, hafızlığını tamamlayan 160 öğrenciye protokoldekilerce icazet belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Hatay Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, ilçe müftüleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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