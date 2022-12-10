Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis, akşamın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi.

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