Amik Ovası her mevsim tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor

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HATAY (AA) - CEM GENCO - İklimi ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürün alınan Amik Ovası, tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin farklı illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin yanı sıra yöre halkı, yılın her dönemi farklı ürün deseninin bulunduğu ovada, aile ekonomilerine katkı sağlamak için çalışıyor.

İşçiler, buğdaydan soğana, pamuktan muza, nardan yer fıstığına kadar çok sayıda ürünün hem ekimi hem de hasadı için alın teri döküyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ağırlıkla kadınlardan oluşan tarım işçileri, tohum ekimi ve hasat için günün ilk ışıklarıyla tarla ve seraların yolunu tutuyor.

Tarım işçilerinin mesaisi gün batımına kadar sürüyor.

- Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Tarım işçilerinden Songül Şanverdi, AA muhabirine, aile ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını söyledi.

Mesailerinin iklim şartlarına göre kimi zaman zorlu geçtiğini ifade eden Şanverdi, "Zaman zaman zorlandığımız anlar oluyor. Kış şartlarının kendini göstermesiyle biraz daha zorluk yaşamaya başladık ancak ailemize destek olmak adına işimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hasan Samsa da Amik Ovası'nın hem yazın hem de kışın ekmek kapıları olduğunu belirtti.

Ovada yazın sıcakta kışın da soğukta alın teri döktüklerini anlatan Samsa, "Amik Ovası'nın bereketli topraklarında tüm ürünlerin hasadında çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'dan çalışmak için bölgeye gelen Hasan Ahmet de iki yıldır muz serasında hasat yaptığını belirterek, ovada her mevsim üretim yapıldığından hiç boş kalmadıklarını kaydetti.

Recep Alışım da "Mesaimiz gün doğumundan gün batımına kadar sürüyor. Yaz aylarında ürün çeşitliliği daha fazla olduğu için çalışma alanımız çok. Kışın sadece buğday ekiminde çalışıyorum." diye konuştu.

Safiye Kanat ise ovada 6 yıldır nar hasadında çalıştığını, bu iş sayesinde aile bütçesine katkı sunduğunu ifade etti.

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