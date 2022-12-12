Hatay'da kullanılmayan dükkanda çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki kullanılmayan dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan ve kullanılmadığı ifade edilen dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer işletme ve apartman dairelerine sıçramadan söndürdü.

Yangında, iş yerinde bulunan eşyalarda hasar oluştu.

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