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İskenderun'da robotik ve kodlama eğitimi alan öğrencilerin projeleri yarıştı

AA

İskenderun'da robotik ve kodlama eğitimi alan öğrencilerin projeleri yarıştı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, robotik ve kodlama eğitimi alan öğrencilerin projelerinin yer aldığı robot turnuvası düzenlendi.

İskenderun Gençlik Merkezindeki Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinde, robotik ve kodlama dersi kapsamında robot turnuvası organize edildi.

Yarışmaya, 146 öğrenciden oluşan 22 takım katıldı.

Jürinin projeleri değerlendirmesinin ardından dereceye giren takımlara ödül verildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, öğrencilerin, Türkiye'nin gelecekteki teknolojisinin mimarları olacağını kaydetti.

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