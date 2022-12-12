Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eren göreve başladı

HATAY (AA) - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Veysel Eren, görevi eski rektör Prof. Dr. Hasan Kaya'dan devraldı.

Eren, üniversitenin rektörlük girişinde Prof. Dr. Hasan Kaya ve akademisyenler tarafından karşılandı.

Rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Hasan Kaya, 8 yıllık görev süresince üniversitede çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Kaya, yalnızca inşaata değil insana da yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "8 yıl içerisinde öğretim üyeleri üniversitemizle daha bağlantılı oldular. Üniversitemizin yükselmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Tüm çalışan akademik ve idari personele bu zamana kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Rektör Prof. Dr. Veysel Eren de Kaya ile 8 yıllık yönetimi süresince birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğu belirterek, şöyle konuştu:



"Rektörüm Prof. Dr. Hasan Kaya’ya emekleri için teşekkür ederim. Bundan sonra da hem bir doktor olarak hem de tecrübeli bir büyüğümüz olarak birikimlerini bizlerle paylaşmasını canıgönülden temenni ediyorum. Kadim şehrimiz ve mümbit ilimiz, tarımdan ticarete, turizmden sanayiye, coğrafi güzelliklerinden tarihi zenginliklerine birçok alanda muhteşem potansiyeli olan bir yerdir. Ancak bu potansiyel henüz yeterince harekete geçirilememiş ve açığa çıkarılamamıştır. Bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında ve ilimizin hak ettiği gelişmişlik düzeyine yükselmesinde hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Üniversite olarak bizler tüm akademik ve idari kadrolarımızla bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında sorumluluk üstlenmeye hazırız."

Öğrencinin merkezde olduğu üretim metodunu, "çağdaş dünyanın eğitim doktrini" şeklinde tanımlayan Eren, şunları kaydetti:



"Araştırma ve topluma hizmet görevlerimizin yanı sıra, en önemli sorumluluğumuz, kuşkusuz bizlere emanet edilen, ailelerinin ve ülkemizin umudu olan gençlerimize sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyle rol model olarak rehberlik etmektir. Mezunlarımızın acımasız rekabetin hüküm sürdüğü küresel dünyada ayakları üzerinde durabilmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına katkıda bulunabilmeleri ancak bizlerin bu sorumluluğumuz çerçevesinde çalışmamıza bağlıdır."



Prof. Dr. Kaya, konuşmaların ardından Rektör Eren'e cübbesini giydirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.