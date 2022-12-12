Hatay'da gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, iş yerinde gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen Değirmenkaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Adreste gümrük kaçağı 38 cep telefonu bulan polis, işletme sahibi A.İ'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.