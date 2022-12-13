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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da Türk Kızılayı serada 18 ton muz hasat etti

AA

Hatay'da Türk Kızılayı serada 18 ton muz hasat etti

HATAY (AA) - Türk Kızılay tarafından Hatay'da serada üretilen 18 ton muz, yaşlı bakımevi ile yetimhanelere dağıtıldı.

Reyhanlı ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Sosyoekonomik Güçlendirme Programı" çerçevesinde 20 dönümlük çiftlikte oluşturulan muz serasında hasat yapıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi ekibinden Sümeyra Taşcıoğlu, AA muhabirine, serada üretimin yanı sıra eğitim de verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Alanımızda şu an 250 kursiyerimiz çalışıyor. Burada hem eğitim verip hem istihdam sağlıyoruz. Türkiye'de Kızılay olarak muz üretimi yapan tek yer Hatay. Hasat edilen muzlar ilk önce tartılıyor ve yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Poşetlenip kasaladıktan sonra soğuk hava depolarında sarartma işlemi uygulanıyor. Sarartma işlemi bitince şubelerimiz aracılığıyla yetimhanelere ve yaşlı bakımevlerine dağıtımı gerçekleştiriliyor."

Taşçıoğlu, tüketime hazır 18 ton muzun yaşlı bakımevi ve yetimhanede kalanlara ulaştırıldığını söyledi.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi ekibinden Mehmet Görmez de serada muz hasadının devam ettiğini belirtti.


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