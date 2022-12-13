Hatay'da DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Apaydın Mahallesi'nde önleyici devriye faaliyeti sırasında şüpheli aracı durdurdu.

Sorgulamasında A.A'nın terör örgütü DEAŞ üyeliğinden arandığı belirlendi.



A.A. gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin yılbaşından bu yana 27 DEAŞ şüphelisini yakaladığı bildirildi.



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