Hatay'da motosikletten düşen kişi tırın çarpması sonucu öldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devrilen motosikletten düşen kişi yoldan geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

A.K'nin kullandığı 31 V 8936 plakalı motosiklet, Dörtyol-Payas kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Arkasında oturduğu motosikletin devrilmesi nedeniyle yola savrulan Eyüp Dağ'a (35), İ.B. idaresindeki 42 AEZ 81 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı, tır ve motosiklet sürücüleri de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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