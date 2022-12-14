Hatay'da motosikletten düşen kişi tırın çarpması sonucu öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da motosikletten düşen kişi tırın çarpması sonucu öldü

AA

Hatay'da motosikletten düşen kişi tırın çarpması sonucu öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, devrilen motosikletten düşen kişi yoldan geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

A.K'nin kullandığı 31 V 8936 plakalı motosiklet, Dörtyol-Payas kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Arkasında oturduğu motosikletin devrilmesi nedeniyle yola savrulan Eyüp Dağ'a (35), İ.B. idaresindeki 42 AEZ 81 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı, tır ve motosiklet sürücüleri de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)HATAY&#039;DA ANTREPO ÇATISI ÇÖKTÜ, TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DA ANTREPO ÇATISI ÇÖKTÜ, TIR ...
Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
(Görüntülü) HATAY&#039;DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ&#039;LI YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ ...
Cinsel ilişki teklifini reddedince eşinin dövdüğü kadın, korumaya alındı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cinsel ilişki teklifini reddedince eşinin dövdüğü ...
Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 2 yaralı
Hatay'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Hatay'da DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Hatay'da çatısı çöken depodaki tır sürücüsü öldü, operatör yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da çatısı çöken depodaki tır ...
Hatay'da çatısı çöken depodaki operatör ile tır sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da çatısı çöken depodaki operatör ile tır ...
Hatay'da Türk Kızılayı serada 18 ton muz hasat etti
YEREL HABERLER Hatay'da Türk Kızılayı serada 18 ton muz hasat etti
(Görüntülü) CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDİNCE KENDİSİNİ DÖVEN EŞİNDEN KADES SAYESİNDE KURTULDU (2)- YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ...
Cinsel ilişki teklifini reddedince kendisini döven eşinden KADES sayesinde kurtuldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Cinsel ilişki teklifini reddedince kendisini döven ...
Cinsel ilişki teklifini reddedince kendisini döven eşinden KADES sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Cinsel ilişki teklifini reddedince kendisini döven ...
Hatay'da gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi
(Görüntülü) SURİYE?DEKİ KAMPLARA HER GÜN 54 BİN EKMEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) SURİYE?DEKİ KAMPLARA HER GÜN 54 BİN EKMEK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eren göreve başladı
YEREL HABERLER Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
İskenderun'da aranan 15 zanlı asayiş uygulamasında yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da aranan 15 zanlı asayiş uygulamasında ...
(Görüntülü) LİSELİ GENÇLERİN ROBOTLARI ŞENLİKTE YARIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİSELİ GENÇLERİN ROBOTLARI ŞENLİKTE ...
İskenderun'da robotik ve kodlama eğitimi alan öğrencilerin projeleri yarıştı
YEREL HABERLER İskenderun'da robotik ve kodlama eğitimi alan ...
Hatay'da kullanılmayan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da kullanılmayan dükkanda çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.