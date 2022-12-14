Antakya'da elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki apartmanın girişinden elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin S.G. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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