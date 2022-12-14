Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

HATAY (AA) - Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun avlanmaması ve korunması için bölge balıkçılarına ve dalgıçlara bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Çolakoğlu, AA muhabirine, dünyada Akdeniz foku sayısının 750 civarında olduğunu belirtti.

Ergün Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye denizlerinde yaşam alanı bulan Akdeniz foku sayısı 100 ve Hatay'da da 5 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz fokunun ilimizde Yayladağı ilçemizde bulunan Karamağara koylarında yaşadığını biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de vatandaşlarımız Samandağ ilçemizin Çevlik bölgesinde kıyıya yakın yüzen Akdeniz fokunu kayıt altına aldı. Bu canlılarımızın neslinin devam için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bölgedeki balıkçılarımıza ve dalgıçlarımıza Akdeniz foklarının avlanmaması ve korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunduk."

Çolakoğlu, Akdeniz fokunun avlanmasının yasak olduğunu, yasağa uymayanlara 22 bin lira ceza uygulandığını belirtti.

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